Eskişehir'de Beton Mikserinin Devrilmesi Sonucu Trafik Kazası
Güncelleme:
Eskişehir Odunpazarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden beton mikseri yan yattı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikserinin yana yatması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi 12000 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; C.K. isimli şahsın idaresindeki özel bir hafriyat şirketine ait beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. İçerisinde beton yüklü olan mikser bir süre savrulduktan sonra yolun sağında bulunan refüje devrildi. Gerçekleşen kazada, yan yatan mikserin sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı sürücü, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yan yatan beton mikseri vinçle kaldırıldı

Öte yandan, kaza sonrası yan yatan beton mikserinin içindeki beton asfaltın aktığı görüldü. Mikseri kaldırmak amacıyla ağır işlerde kullanılan bir vinç bölgeye sevk edildi. Kazadan dolayı kısmen kapanan sokakta uzun araç kuyrukları oluştu. Yan yatan beton mikseri, vinç vasıtasıyla olduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
