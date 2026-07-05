Sahte plakalı araçla kaçarken bekçiye çarpan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir bekçinin incelemek istediği aracın ani manevra yapması sonucunda yaralanmasıyla alakalı 17 yaşında bir şüpheli yakalanırken, kayıplara karışan otomobilin sahte plakalı olduğu tespit edildi.

Olay, Sultandere Mahallesi Aşkale Sokak'ta meydana gelmiş, devriye görevi yürüten mahalle bekçileri, park halindeki ve içinde 2 kişinin bulunduğu şüpheli bir aracı incelemek istemiş, şüpheliler aracı çalıştırarak önce geri vitese takıp ardından hızla manevra yaparak olay yerinden kaçmıştı. Bu sırada aracı incelemeye çalışan 29 yaşındaki bekçi H.Ş., aracın koluna çarpması ve yere düşmesi sonucu hafif yaralandı. Kaçan şüphelilerden 17 yaşındaki A.A.Ö. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin kaçtığı araç Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Van Sokak üzerinde terk edilmiş şekilde bulunurken yapılan incelemelerde aracın sahte plakalı olduğu belirlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı