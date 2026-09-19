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Eskişehir'de bakım yapılan TEİAŞ hattında elektriğe kapılan işçi ağır yaralandı

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Eskişehir Tepebaşı'nda bakım yapılan TEİAŞ hattında elektriğe kapılan işçi, yaklaşık 5 yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Şehir Hastanesi'ne kaldırılan işçi tedavi altına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de bakım çalışması yapılan yüksek gerilim hattında elektriğe kapılarak aşağı düşen ve ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağısöğütönü Mahallesi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) hatlarının bulunduğu bölgede bakım çalışması yapan Yasin K. (47) isimli işçi, elektriğe kapılarak yaklaşık 5 yükseklikte aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve ağır yaralı olduğu belirtile işçinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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