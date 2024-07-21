Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Baba Tartıştığı Oğlunu Av Tüfeği ile Öldürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir kişi, tartışma yaşadığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Baba gözaltına alınırken, oğlunun cenazesi morga kaldırıldı.

Eskişehir'de bir kişi, tartışma yaşadığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Baba gözaltına alınırken, oğlunun cenazesi morga kaldırıldı.

Olay, Mihalıççık ilçesi Ömerköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.A. ile oğlu Hüseyin A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda baba D.A. oğlu Hüseyin A.'ya av tüfeği ile ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede av tüfeği ile vurulan Hüseyin A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Oğlunu öldüren baba D.A. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Hüseyin A.'nın cansız bedeni ise Mihalıççık İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Baba Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title