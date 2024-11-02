Eskişehir'de Aynı Gecede İki Silahlı Saldırı: Fail Yakalandı

Eskişehir'de aynı gecede 4 saat arayla 2 silahlı saldırı düzenleyen E.O. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanırken işlemlerinin arındandın adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz gece, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana gelen olayda, yüzünü kar maskesi ile gizleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs ilk olarak 22.00 sularında bölgeye gelerek husumetli olduğu iddia edilen eğlence mekanı çalışanı F.G.'ye yönelik silahlı saldırı gerçekleştirmiş daha sonra, silahının tutukluk yapması nedeniyle ilk saldırıda yoldan geçen G.H. isimli genci yaralamıştı. Kar maskeli saldırgan, yaklaşık 4 saat sonra aynı yere tekrar gelmiş, çalıştığı eğlence mekanından çıkan ve evine gittiği esnada silahlı saldırıya uğrayan F.G., sırtından vurularak yaralamıştı.

2 ayrı silahlı saldırı yapan şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. E. O. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR