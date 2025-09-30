Eskişehir'de Aranan 134 Şahıs Yakalandı
Eskişehir'de, polis ve jandarma ekipleri tarafından 22-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplam 134 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 22-29 Eylül 2025 tarihleri arasında il genelinde 105 uygulama noktasında 904 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 89 şahıs, 5 yıla kadar aranan 31 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 10 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 134 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa