Eskişehir'de 7 araç camını kırıp hırsızlık yapmıştı, polis şüpheliyi yakaladı

Eskişehir’de farklı tarihlerde 7 aracın camını kırarak hırsızlık yapan küçük yaştaki bir şahıs güvenlik kameralarındaki görüntülerle yakalandı. Olayların çözümünde polise teşekkür eden vatandaşlar, hasar gören eşyaların sahiplerine teslim edildi.

Eskişehir'de 7 aracın camının kırıp bazılarından hırsızlık yapan yaşı küçük bir yalı küçük şüpheli yakalanırken, olay anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde şüphelinin araç camına sert bir cisim fırlattığı ve otomobilleri kontrol ettiğ görülüyor.

Şirintepe Mahallesinde farklı tarihlerde yaşanan toplam 7 olayda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma yürüttü. Ekiplerin yaptığı ortak çalışmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen yaşı küçük bir şahıs yakalandı. Bölgedeki az sayıda olan güvenlik kamerası olmasına rağmen elde edilen görüntülerle polis ekipleri olayların meydana geldiği saatlerin analizini yaparak, saat aralığını ve bölgeyi küçülterek sahada "dar alan çalışması" yaptı.

Başta camları kırılan araçların sahipleri olmak üzere, bölgedeki vatandaşlar olayın çözümünden dolayı polise teşekkür etti, memnuniyetlerini ifade etti. Çalışan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan araçların camını kırarak hırsızlık yapmaya çalışan şüphelilye güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın aracın camına ser bir cisim attığı görülüyor. Diğer bir görüntü de ise yine bir şahsın park halindeki otomobilin yanında dolaştığı görülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
