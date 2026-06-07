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Apartman girişinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Apartman girişinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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Eskişehir Tepebaşı'nda bir apartmanın girişinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Eskişehir'de bir apartmanın girişinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi Doğru Sokak'ta bir apartmanın girişinde meydana geldi. Apartman girişinde bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Yangında dumanlar binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dumandan dolayı evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen Y.G. ve E.G. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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