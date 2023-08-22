Eskişehir'de Alkollü Vatandaş ile Kadın Arasında Tartışma

Eskişehir'de alkollü bir vatandaş ile kadın arasında belediye otobüsü durağında başlayan ve daha sonra araç içinde devam eden tartışma ve sinkaflı küfürleşme gerginliği, araya giren sürücü ve vatandaşların yardımı ile sonlandırıldı.

ESKİŞEHİR(İHA) – Eskişehir'de alkollü bir vatandaş ile kadın arasında belediye otobüsü durağında başlayan ve daha sonra araç içinde devam eden tartışma ve sinkaflı küfürleşme gerginliği, araya giren sürücü ve vatandaşların yardımı ile sonlandırıldı.

Olay dün gece Deliklitaş Mahallesi Alaaddin Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre alkollü bir şahıs, otobüs beklemek için geldiği durakta, bank üzerinde oturan bir kadının yanına oturdu. Kadının kokudan rahatsız olarak yer değiştirmesi üzerine sinirlenen alkollü şahıs, sinkaflı küfür ve hakaret etmeye başladı. Durakta başlayan küfür ve hakaretler, otobüsün içerisinde de devam etti. Görgü tanıklarının aktardığına göre sarhoş şahıs, tartıştığı kadının karşısına geçerek oturdu. Kadının rahatsız olduğunu söylemesi üzerine daha fazla sinirlenen şahıs, otobüs içerisinde de bağırarak küfürler etmeyi sürdürdü. Kendisine küfürler edilen kadın, vatandaşa cevap vermeyip, kendisinden uzak durmasını isterken, belediye çalışanlarının otobüse binmesiyle şahıs sakinleştirilmeye çalışıldı. Sakinleştirme çabasının ardından önce otobüsün en arka koltuğuna oturtulan alkollü şahıs, bir vatandaşın toplu taşıma araçlarında böyle bir davranışın doğru olmadığını söylemesi üzerine el hareketleri ile bu uyarıyı onayladı. Şahıs daha sonra araçtan indirilerek vatandaşların huzurlu bir şekilde yolculuk etmesi sağlandı.

"Alkollü şahıs küfür ettiği kadının karşısına oturmak istedi"

Olayı gören görgü tanıklarından Musa Kesiçarık, "Sarhoş adam otobüs durağına gelerek kadınların yanına oturdu. Adamın sarhoş olduğunu gören kadın, şahsa yer vererek oradan uzaklaştı. Taraflar otobüse bindiğinde alkollü şahıs küfür ettiği kadının karşısına oturmak istedi. Kadın da adamdan rahatsız olduğunu dile getirerek yanından gitmesini istedi. Adam küfür etmeye devam edince, yetkililer henüz hareket etmeyen kalkış saatini bekleyen otobüse gelerek sarhoş şahsı aracın en arka koltuğuna oturttu. Alkollü şahsın küfürler etmeye devam etmesi üzerine yetkililer şahsı otobüsten indirdi. Olmaması gereken bir şey oldu, yetkililer zamanında müdahale etti, ama keşke böyle bir şey yaşanmasaydı."

"Yetkililer tam zamanında müdahale etti"

Olaya şahit olan Yılmaz isimli bir başka vatandaş ise, olayın kendilerini üzdüğünü ifade ederek, "Yaşanan olay bizi üzdü, böyle bir şey olmaması lazım, sarhoş adam bayana rahatsızlık verdi, üstüne küfür ve hakaretler etti. Sağ olsun yetkililer tam zamanında müdahale ederek araçtan attılar. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım, Yetkilerin zamanlaması harikaydı" dedi. - ESKİŞEHİR