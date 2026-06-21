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Eskişehir'de 17 yaşındaki çocuk, bir kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Eskişehir'de 17 yaşındaki çocuk, bir kişiyi pompalı tüfekle vurdu
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Eskişehir'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 17 yaşındaki şüpheli, pompalı tüfekle Saffet K.'yi bacağından vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de çıkan kavgada 17 yaşındaki şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Temenni Sokak ile Salkım Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saffet K. (29) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, alacak verecek meselesi sebebiyle telefonda tartıştı. Telefondaki tartışmanın ardından şahıs, bir arkadaşını da yanına alarak Saffet K.'nin yanına gitti. Tarafların yüz yüze devam ettiği tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Saffet K., tartıştığı kişinin arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Tüfekten çıkan saçmalar, Saffet K.'nin bacağına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Tüfeği ateşleyen 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

Olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda, pompalı tüfeği ateşlediği tespit edilen 17 yaşındaki A.C.C. yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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