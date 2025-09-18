Eskişehir'de 6 Yaşındaki Çocuğun Attığı Altın Kutusunu Çalan Kadın Yakalandı

Eskişehir'de 6 yaşındaki çocuğun 2. kattan attığı altın dolu kutuyu fark edip çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kumlubel Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın 2'nci katında oturan evli ve 3 çocuk babası 35 yaşındaki inşaat işçisi Adem Aslan'ın 6 yaşındaki M.H.A. isimli oğlu, içinde 5 adet çeyrek altının bulunduğu kutuyu camdan aşağıya attı. Belli bir süre sonra, Aslan'ın eşi kutunun evde olmadığını fark etti. Aşağıya inip kontrol ettiklerinde kutunun kaybolduğunu gören aile, çevredeki güvenlik kameralarını kontrol etti. Kameralar tarafından net bir şekilde kaydedilen görüntülerde, talihsiz olayın gerçekleştiği sırada çevreden geçen bir kadının yerdeki kutuyu yerden alarak çantasına koyduğu ve bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Altın dolu kutuyu çalan kadın yakalandı

Adem Aslan'ın ihbarı üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık şüphelisi kadının kimliğini tespit etti. S.K. isimli kadının ekiplerce yakalandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR