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Eskişehir'de Kapsamlı Asayiş ve Trafik Uygulaması: 10 Araca 74 Bin 828 TL Ceza

Eskişehir'de Kapsamlı Asayiş ve Trafik Uygulaması: 10 Araca 74 Bin 828 TL Ceza
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Eskişehir'de 25 polis ekibi ve 100 memurun katılımıyla Büyükdere Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde 157 şahıs sorgulandı, 80 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 10 sürücüye toplam 74 bin 828 TL idari para cezası kesildi; uygulamada başka olumsuzluğa rastlanmadı.

Eskişehir'de 25 polis ekibinin katılımı ile gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 10 araca toplam 74 bin 828 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede dün gece Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. 25 ekip ve 100 polis memurunun katılımıyla sabit ve seyir halinde yapılan denetimlerde, şüpheli şahıslar ile araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 157 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 80 araç ise ekiplerce denetlendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 10 araç sürücüsüne toplam 74 bin 828 TL trafik idari para cezası uygulandı. Uygulama genelinde herhangi bir başka olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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