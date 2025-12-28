Eskişehir'de 12 metrelik çukura düşen köpeği AFAD ekibi kurtardı

Eskişehir'de 12 metrelik çukura düşen köpek, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Odunpazarı ilçesi Çamlıca-Yörükkırka mevkiinde avlandığı esnada yaklaşık 12 metre derinliğindeki çukura düşen köpek için AFAD ekipleri seferber oldu. Saat 12.32'de gelen ihbar üzerine bölgeye hızla intikal eden Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesindeki 2 araç ve 5 personel, derin çukurda mahsur kalan hayvanı çıkarmak için teknik çalışma başlattı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü operasyon neticesinde saat 13.40'ta bulunduğu yerden çıkarılan köpek sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR