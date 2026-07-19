Haberler

Eskişehir'deki kavgada 5 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 1 polis memuru ve 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 1 polis memuru ve 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Olay, 16 Temmuz tarihinde Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Obruk Sokak'ta meydana gelmişti. İki grup arasında başlayan sözlü tartışmanın büyümesi sonucu taşlı ve sopalı kavga çıkmıştı. Kavgayı ayırmak için müdahale eden bir polis memuru ve kavgaya karışan 6 kişi olayda yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen 1'i çocuk toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden birinin emniyetten çıkarılırken, "Türk polisini şehit etmek isteyenler diğerleri" şeklindeki sözleri dikkat çekmişti.

5 şüpheli cezaevine gönderildi

Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan 18 şüpheli ile ilgili adli süreç tamamlandı. Mahkeme heyeti, şüphelilerden 5'inin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Diğer şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla, 3'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı

İşte savaşı dönülmez noktaya götürecek saldırının görüntüleri
Bilgi Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde rektör protesto edildi

Bilgi Üniversitesi mezuniyetinde protesto: Öğrenciler sırtını döndü

Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Emniyet halatı kopan deneyimli dağcı 12 metrelik uçuruma düştü

Zirve yolculuğu faciayla bitti! 12 metrelik uçuruma çakıldı

İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

İran'dan ABD'ye ağır darbe! Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Cesetler yola saçıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var