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Eskişehir-Ankara Karayolunda Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Eskişehir-Ankara Karayolunda Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Eskişehir-Ankara karayolunda fayans yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yol trafiğe kapandı.

Eskişehir-Ankara karayolunda fayans yüklü bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesi Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeki fayans yüklü bir tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası devrilen tır nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe tamamen kapatıldı. Bölgede kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürürken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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