Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Köksal hakkında resen başlatılan "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Köksal, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Burada savcılıkça ifadesi alınan Köksal, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Köksal'ın yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

CEM KÖKSAL'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Cem Köksal'ın savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Köksal şu ifadeleri kullandı: "7 aydır CEO olarak Zorlu Holding bünyesinde görev alıyorum. Yaklaşık 28 yıllık bir geçmişim var. Söz konusu mail benim üst düzey yöneticilerden olan Ergün Güler'e yazmış olduğum maildir. Söz konusu maili direkt olarak Ergün Bey'e yollamak için hazırlamıştım ancak sehven Ergün Bey'in yaptığı attığı o maili bütün kullanıcılara göndererek ben de yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına bastığım için tüm çalışanlarımıza bu mail gitmiş oldu. O maildeki amacım yalnızca Ergün Bey'e yazılmış olmasıydı. Ergün Bey ve dışındakilere yazılmış olan mailin geri çekilmesini istedim fakat ben bunu talep edene kadar birçok arkadaşımıza mail ulaşmış oldu. Söz konusu mesajım Ergün Bey'e eleştiri amacındaydı."

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Başsavcılık tarafından Köksal hakkında yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı. Köksal, Başsavcılığın talimatıyla dün gözaltına alınmıştı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Zorlu Holding Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Cem Köksal'ın holdingin üst yöneticiliği görevinden dün itibarıyla istifa ettiği belirtilmişti.