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Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

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Zorlu Holding'de yaşanan "Ramazan tebriği" krizi sonrasında gözaltına alınan eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal bugün serbest bırakılırken ünlü iş insanının savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Köksal'ın "Söz konusu mailim Ergün Bey'e eleştiri amacındaydı ancak yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına bastığım için tüm çalışanlarımıza bu mail gitmiş oldu" dediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Köksal hakkında resen başlatılan "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Köksal, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Burada savcılıkça ifadesi alınan Köksal, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Köksal'ın yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

CEM KÖKSAL'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Cem Köksal'ın savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Köksal şu ifadeleri kullandı: "7 aydır CEO olarak Zorlu Holding bünyesinde görev alıyorum. Yaklaşık 28 yıllık bir geçmişim var. Söz konusu mail benim üst düzey yöneticilerden olan Ergün Güler'e yazmış olduğum maildir. Söz konusu maili direkt olarak Ergün Bey'e yollamak için hazırlamıştım ancak sehven Ergün Bey'in yaptığı attığı o maili bütün kullanıcılara göndererek ben de yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına bastığım için tüm çalışanlarımıza bu mail gitmiş oldu. O maildeki amacım yalnızca Ergün Bey'e yazılmış olmasıydı. Ergün Bey ve dışındakilere yazılmış olan mailin geri çekilmesini istedim fakat ben bunu talep edene kadar birçok arkadaşımıza mail ulaşmış oldu. Söz konusu mesajım Ergün Bey'e eleştiri amacındaydı."

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Başsavcılık tarafından Köksal hakkında yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı. Köksal, Başsavcılığın talimatıyla dün gözaltına alınmıştı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Zorlu Holding Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Cem Köksal'ın holdingin üst yöneticiliği görevinden dün itibarıyla istifa ettiği belirtilmişti.

Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Sorun yok hocam Olabilir böyle hatalar seviyoruz seni Vestel ailesi

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Haber Yorumlarıilkaykerimoglu:

yüksek ego bu sinsi arkadaşın başını yaktı

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Haber YorumlarıNEY-SEDA NeyDemeti:

Ha ergün beye yazdın ha herbir çalışana. Bu senin bakış açını değiştirmediği gibi ilahi adaletin senin iki yüzlülüğünün ortaya çıkarmasının tecellisiden ötesi değildir..!

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Haber YorumlarıTahsin:

Allah c.c mutlak galiptir. Kuranda geçen kıssalardan ders çıkarmak lazım. nice zenginler nice güçlüler nasıl da helak oldu. Allah c.c nin dinini bir takım çekingelerinizden dolayı yok sayamassınız. Sonra Allah c.c uzun bıraktığı ipinizden alır da cehenneme gönderir. Allah muhafaza eylesin Allah ıslah etsin,

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Haber YorumlarıYavuz:

Allah en güzel intikam alıcıdır.

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Haber YorumlarıJY:

NE BHOKTAN BİR ÜLKE OLDU BU TÜRKİYE. HERKES RAMAZAN KUTLAMAK ZORUNDA MI??????? BÜTÜN FİRMALAR RAMAZAN KUTLAMA MESAJI ATMAK ZORUNDA MI?????? RAMAZAN KUTLAMADI DİYE YADA RAMAZAN'I KUTLAYANI ELEŞTİRDE DİYE GÖZALTINA ALMAK NE DEMEK?????? İRAN'DA BİLE OLMUYOR BÖYLE SAÇMALIKLAR. İYİCE TALİBAN KAFASIYLA YÖNETİLMEYE BAŞLANDI GÜZELİM ÜLKE. YAZIK ÇOK YAZIK TABİKİ DIŞARIDAN YATIRIM ALAMAZ BU ÜLKE.

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