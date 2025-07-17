Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Havalimanında Yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında yakalama kararı bulunan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak, gözaltına alındığı açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Eski Başkanı Şeref Ateş'in 16 Temmuz'da Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şüphelinin işlemlerine Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği belirtilerek, "Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi. - ANKARA