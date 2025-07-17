Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Havalimanında Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında yakalama kararı bulunan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in Esenboğa Havalimanı'nda yakalandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında usulsüz işlemler nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında yakalama kararı bulunan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak, gözaltına alındığı açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Eski Başkanı Şeref Ateş'in 16 Temmuz'da Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şüphelinin işlemlerine Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği belirtilerek, "Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hangi ilde kaç birinci var? İşte 'LGS'de usulsüzlük' iddialarına sebep olan liste

İşte "LGS'de usulsüzlük" iddialarına sebep olan liste
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay kararı: Kredi çeken emeklilerin maaşlarına da bloke konabilecek

Emeklilere kötü haber: Maaşınıza el konabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.