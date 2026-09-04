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Denizolgun soruşturmasında doktora yalan tanıklık suçlaması

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘yalan tanıklık’ suçundan gözaltına alınan Denizolgun’un doktoru adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'yalan tanıklık' suçundan gözaltına alınan Denizolgun'un doktoru adliyeye sevk edildi.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'yalan tanıklık' suçundan gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol, Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin, savcılıktaki ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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