Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış

Eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın (85) eşi Gülay Işıklar (54), oğlu Can Işıklar (28) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası 85 yaşındaki Fehmi Işıklar'ın oğlu Can Işıklar, annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Can Işıklar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Can Işıklar'ın ifadesinde olay sırasında annesi ile tartıştığı, masa üzerindeki tabancayı almaya çalışırken, yaşanan arbede sırasında silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Can Işıklar, çıkarıldığı hâkimlikte 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderildi.

SABAHA KARŞI 5'TE GELDİ

Can Işıklar'ın olaydan bir gün önce alkollü şekilde kaza yaptığı için ailesi ile arasının açık olduğu, olay günü alkollü şekilde sabaha karşı 5'te eve gelince kardeşleri Fırat ve Dicle ile tartıştığı öğrenildi.

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Sesleri duyan anne Gülay Işıklar'ın uyandığı, oğlu ile "Neden sabah 5'te eve geliyorsun?" diye tartıştığı, tartışma sırasında Can Işıklar'ın annesini vurduğu ortaya çıktı.