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Eski TBMM Başkanvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın Oğlu Annelerini Öldürdü

Eski TBMM Başkanvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın Oğlu Annelerini Öldürdü
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İzmir'in Foça ilçesinde, eski TBMM Başkanvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu, annesini silahla vurduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Olayda, kadının hayatını kaybettiği ve oğlunun ilk ifadesinde annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

İzmir'in Foça ilçesinde, eski TBMM Başkanvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu, annesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hacıveli Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar'ın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince çiftin oğulları C. Işıklar (28), gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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