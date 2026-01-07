Eski Sürmene Belediyesi Başkan Yardımcısı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Sürmene Belediyesi önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ESKİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Trabzon'da Sürmene Belediyesi bir önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle birlikte içerisinde bulunduğu 61 AFA 560 plakalı araçta bıçakla yaralanarak yol kenarına bırakıldı. Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy Köyü sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Polis ekipleri, Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığı belirlenen saldırganların içerisinde bulunduğu aracının tekerine Orta Hopa Mahallesi'nde ateş açtı. Bölgedeki kalabalıktan da istifade eden şahıs yaya olarak kaçtı. Kan izleri takip edilerek metruk bir binaya girdiği belirlenen şüpheli yakalandı