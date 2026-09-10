Eski ortağını silahla yaralayan iş adamı tahliye oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eski ortağını tabancayla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan iş adamı, davanın ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Olay, yaklaşık 2 ay önce Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan eski mobilya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce ortak oldukları binayla ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle aralarında husumet bulunan iş adamları K.S. ile T.F. (65) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.F.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu K.S. yaralandı.

Olayın ardından Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli T.F.'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. T.F., 10 Temmuz'da tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Hakkında Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan T.F., bugün görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. İstanbul'da bulunan K.S. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. K.S., verdiği ifadede T.F.'nin kendisini öldürmek amacıyla ateş ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Tutuklu sanık T.F. ise suçlamayı kabul etmeyerek yere doğru ateş ettiğini ve öldürme kastının bulunmadığını savundu. Mahkeme, T.F.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verirken duruşmayı 3 Aralık'a erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı