Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'in rüşvetten aldığı taşınmazları sevgilisinin üzerine yaptığı iddia edildi

Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in usulsüz emsal artışı üzerinden elde ettiği bir daire ve bir dükkanı sevgilisinin üzerine yaptığı iddia edildi.

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in rüşvetten aldığı ev ve dükkanı sevgilisinin üzerine yaptığı ortaya çıktı. İlk eşi Serpil Erdem'den 2021 yılında boşanan Turgay Erdem, eşinden boşandıktan bir hafta sonra Zeynep Terzioğlu ile ikinci kez dünya evine girmişti. Bursa'da yürütülen 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifade veren Emin Adanur, Turgay Erdem ile Zeynep Terzioğlu'nun evlenmeden önce uzunca bir süre sevgili olduğunu iddia etti. Bu dönemde Erdem'in Bakgör Yapı isimli firmasının Balat Mahallesi'nde yapılan bir projesi için usulsüz emsal artışı yaptırdığı belirlendi. Adanur, firmanın bu artış karşısında Belediye Başkanı Erdem'e bir adet daire ve bir dükkanı rüşvet olarak verdiğini ileri sürdü. Adanur, Erdem'in rüşvet olarak aldığı ev ve dükkanı o dönem sevgilisi olan Zeynep Terzioğlu'nun üzerine yaptığını öne sürdü. Adanur, bu durumu daha sonra tapudan öğrendiğini söyledi. O dönem Nilüfer Belediyesi'ne ait bir kütüphanede memur olarak çalışan Terzioğlu ile iletişime geçtiğini ifade eden Adanur, "Sen memursun. Ekonomik olarak her şeyin belli. Bir memur olarak Balat Mahallesi'nde bir dükkan ve bir daireyi üzerine alman manyaklık" dediğini belirtti. Adanur'un bu sözleri üzerine panikleyen Terzioğlu'nun, "Araştırırlarsa çıkar mı?" diye sorduğunu aktardı. Adanur, bunun tapu kayıtlarından çıkacağımı söylemesi üzerine Terzioğlu'nun söz konusu iki tapuyu başka şahısların üzerine devrettiğini söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilk eşi Serpil Erdem'den 2021 yılında boşandı. Erdem, ilk eşinden ayrılmasından bir hafta sonra Zeynep Terzioğlu ile Mudanya Montanie Otel'de düzenlenen törenle evlendi. Turgay Erdem'in ilk eşinden 1 kızı olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı