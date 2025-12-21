Haberler

ABD'de düşen Cessna 550 jetindeki 7 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Carolina'da düşen Cessna 550 jetinin içinde bulunan eski NASCAR pilotu Greg Biffle dahil 7 kişi yaşamını yitirdi. Uçak, hava koşulları nedeniyle acil iniş yapmaya çalışırken düştü.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Statesville Bölgesel Havalimanı'nda Perşembe günü düşen Cessna 550 jetindeki eski NASCAR pilotu Greg Biffle'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Statesville şehrinde Perşembe günü meydana gelen uçak kazasının bilançosuna ilişkin açıklama geldi. ABD'li yarış organizasyonu NASCAR tarafından yapılan açıklamada, Statesville Bölgesel Havalimanı'nda düşen Cessna 550 jetindeki eski NASCAR pilotu Greg Biffle'ın da aralarında bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Eyalet yetkilileri, yolcuların isimlerinin, adli tıp birimi tarafından doğrulandıktan sonra açıklanacağını bildirdi.

"Greg, hem pistte hem de pist dışında NASCAR camiasında bir devdi"

Kuzey Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Thom Tillis, Biffle için "Greg, hem pistte hem de pist dışında NASCAR camiasında bir devdi. Helene Kasırgası, Batı Kuzey Carolina'yı yerle bir ettiğinde, Greg hiç tereddüt etmeden kendi kişisel helikopterini kullanarak mağdurları kurtarmak ve ihtiyaç duyanlara hayati yardım sağlamak için devreye girdi" ifadelerini kullandı.

Hava koşulları uçuşu etkilemişti

FlightAware adlı uçak takip sitesine göre uçak, Florida'ya gitmek üzere havalanmış, ancak hava koşulları nedeniyle Kuzey Karolina'daki havalimanına geri dönmeye çalışmıştı. Statesville Bölgesel Havaalanı'na dönen uçak, yerel saatler 10.20 sıralarında iniş sırasında düşmüştü. Olayın ardından havalimanı kapatılmıştı.

Eski NASCAR pilotu 55 yaşındaki Greg Biffle, 20 yıl boyunca 19 Cup Series yarışı kazanmış, pistteki son yarışı, 2022'de Talladega'daki Geico 500 olmuştu. Biffle, 2023 yılında NASCAR'ın en büyük 75 pilotu arasında gösterilmişti. - KUZEY CAROLINA

