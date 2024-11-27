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Eski milletvekili emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti

Eski milletvekili emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti
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Eski MHP milletvekili emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Çilingir yardımıyla eve giren polislerin yerde hareketsiz şekilde bulup hastaneye sevk ettiği 76 yaşındaki Sipahi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

TBMM 23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili olan ve daha sonra İYİ Parti'ye katılan Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi (76), iddiaya göre çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Sipahi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İzmir Karşıyaka'da ikamet eden Eski Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Sipahi'nin Karşıyaka'da bulunan evine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

YERDE HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDU

Görevlilerin uzun süre zile basmasına rağmen evin kapısı açılmayınca çilingir yardımıyla daireye girildi. Sipahi, yerde hareketsiz şekilde yatar durumda bulundu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Evde yalnız yaşadığı belirlenen Sipahi, ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sipahi'nin çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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