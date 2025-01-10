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Eski Milletvekili Ahmet İyimaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Vefat eden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törende TBMM Başkanı ve birçok siyasetçi de yer aldı. İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisi, 23-26. dönemde ise AK Parti'den milletvekilliği yapmıştı.

- Eski milletvekili Ahmet İyimaya son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Vefat eden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Kocatepe Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılının cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılındı. Namaza TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ankara Valisi Vasip Şahin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve çok sayıda AK Partili katıldı. İyima, namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, cenaze namazının ardından yaptığı açıklamada, "Tecrübesini Türkiye'nin ve vatanın hayrına yapıcı bir şekilde kullanmış. Örnek bir siyasetçiydi. Makamı cennet olsun. Uzun yıllardır mücadele ettiğimiz vesayet odaklarına çok ciddi bir şekilde mücadele etmiş birisiydi. Dünya hayatındaki görevlerini başarıyla tamamladı. Allah öte tarafını mağrur eylesin. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Amasya'da 22 Kasım 1950'de doğan Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi. İyimaya, evli ve 3 çocuk babasıydı.

İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev aldı.

Eski Milletvekili Ahmet İyimaya Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - 3.Sayfa
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