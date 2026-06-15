Sakarya'daki çocuk müstehcenliği davasında savcı mütalaasını açıkladı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde telefonunda 9 yaşındaki bir çocuğa ait müstehcen fotoğraflar çıkması üzerine tutuklanan eski Türk Kızılay Hendek Şube Başkanı R.Y. ve 9 yaşındaki kızının fotoğraflarını gönderen anne Z.K. hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, her iki sanık için ayrı ayrı 'müstehcen çocuk görüntüleri kullanma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası, 'müstehcen görüntüleri depolama ve başkalarına sunma' suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

3 Şubat tarihinde Sakarya'da polis ekiplerince çocuk müstehcenliğine ilişkin yapılan operasyonda, telefonunda müstehcen çocuk fotoğrafları bulunduğu belirlenen eski Türk Kızılay Hendek Şube Başkanı R.Y. ve çocuğunun müstehcen fotoğraflarını yaydığı belirlenen Z.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame, Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 2 sanık, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar R.Y. ve Z.K. bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savcı mütalaasını verdi

Davanın bir önceki celsesinde, dosyanın detaylı ve teknik inceleme yapılması gayesiyle bilirkişi heyetine gönderilmesine hükmedilmişti. İnceleme neticesinde hazırlanan raporun dava dosyasına eklenmesinin ardından mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, her iki sanık için ayrı ayrı 'müstehcen çocuk görüntüleri kullanma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası, 'müstehcen görüntüleri depolama ve başkalarına sunma' suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Savunmalar tekrarlandı, suç yapay zekaya atıldı

Davada tutuklu sanık R.Y. önceki savunmasını tekrar ederek, telefonunda bulunan müstehcen fotoğraf ve görüntülerin yapay zeka tarafından oluşturulup kaydedildiğini, bu görüntüleri gördüğü anda sildiğini ifade ederek, beraatını talep etti. Tutuklu sanık Z.K.'nin avukatı ise, sanık Z.K.'nin diğer tutuklu sanık R.Y.'ye attığı 9 yaşındaki çocuğunun fotoğraflarının müstehcen içerikli ve niyetli olmadığını savunarak, suçun çocuk müstehcenliği olarak değil özel hayatın gizliliği olarak değerlendirilmesini istedi.

Duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulunan R.Y. ve Z.K.'nin ardından söz alan savunma avukatları da önceki celselerdeki beyanlarını yineledi. Sanıkların beraatını ve salıverilmesini talep eden avukatlar, dava konusu görsellerin yapay zeka teknolojisiyle üretildiğini savunarak, çocuklara ait fiziksel unsurlar yer almadığı için müstehcenlik suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını öne sürdü. R.Y. ve Z.K.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Haziran Cuma gününe erteledi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı