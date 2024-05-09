Eski hakim ve cumhuriyet savcısının yeni suçu: Silahla tehdit

Bakırköy'de vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmasına neden olan ve çeşitli diğer suçlardan 9 adet hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen annesi eski hakim babası ise eski cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen'in yeni bir olaya karıştığı ortaya çıktı. İstanbul'dan ayrılan Göçmen'in bu kez Sinop'ta bir vatandaşı silahla tehdit ettiği ve bu nedenle 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına hükmedildiği öğrenildi. Öte yandan Göçmen'e verilen ceza ertelendi.

Bakırköy'de kız arkadaşını darp ederken tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmasına neden olan ve çeşitli diğer suçlardan 9 adet hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen annesi eski hakim babası ise eski cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen bu kez de 'silahla tehdit' suçundan yargılanarak ceza aldı. Göçmen'e verilen ceza ertelendi.

Boyabat Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada beyanda bulunan müşteki Soner Başak sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Olay nedeniyle manevi olarak zarar gördüm. Olay günü ağabeyimin tırının içerisinde otururken, karşıdan tanımadığım bir araç geldi. İlk önce tırın benim oturduğum tarafına torpil attı. Başta tepki vermedim. Daha sonra gidip evimin önüne torpil attı. Şahsın yanında bir kadın vardı. Daha sonra şahıs aracı ile tırın yanında durdu. Kendisini daha önceden tanımıyorum. Kendisine 'yaptığın ayıp değil mi?' dedim. Yüzüme baktı 'bir sorun mu var?' dedi. Ben de 'evet var' dedim. Sonra bana 'karıyı bırakıp geleyim' dedi. Daha sonra ben binanın önünde bekledim. Tırın olduğu yerden bağırtı sesi geldi. Şahsı görmedim ancak aracı gördüm. Sesinden tanıdığım kadarıyla sanıktı. Daha sonra benim tırın içerisinde olduğumu düşünerek tıra doğru 4-5 el ateş etti. Ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Atış sesini duyunca üzerimde bir korku oluştu. Hala daha korkuyorum. Gece sokağa çıkamıyorum" dedi.

Sanık Görkem Sertaç Göçmen ise savunmasında, "Olay günü kız arkadaşım B.N.S. ile maytap patlatıyorduk. Müşteki evinin önündeki tırın içerisinden çıkarak 'burada maytap patlatamazsınız' şeklinde sözler söyledi. Ben de bu şekilde konuşamayacağını bize karışmaması gerektiğini söyledim. Bunun üzerine bana küfürlü konuşmaya başladı. Biz kız arkadaşım B.N.S. ile olay yerinden uzaklaşarak eve gittik. Sonra sigara almak için dışarı çıktık. Polisler durdurarak üzerimizde silah olup olmadığını sordular. Biz de sadece maytap patlattığımızı silah olmadığını söyledik. Benden el svap örnekleri alındı ve herhangi bir atış artığına rastlanmadı" dedi.

Mahkeme kararında Görkem Sertaç Göçmen'in 'silahla tehdit' suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Hakim, haksız tahrik ve takdiri indirim uygulayarak cezanın 6 ay 22 güne düşürülmesine hükmetti. Sanık Göçmen'e verilen ceza ertelenerek 1 yıl 6 ay 22 gün süreyle denetim altında bulundurulmasına da karar verildi.

Öte yandan Görkem Sertaç Göçmen'in davası görülen bu olaydan 1 ay önce başka bir olay nedeniyle yargılandığı ve 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildiği de öğrenildi. Göçmen'in ayrıca Bakırköy Adliyesi'nde görülen davalarda çeşitli suçlardan 9 adet hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği tespit edildi.

Mütalaadan

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan mütalaada, 28 Temmuz 2021 günü meydana gelen olay anlatıldı. Mütalaada, müşteki Soner Başak'ın tırının içindeyken, sanık Görkem Sertaç Göçmen'in aracı ile yanında kız arkadaşı B.N.S. ile olay yeri olan Sinop Saraydüzü Elecek Yolu Caddesi'ne geldiği kaydedildi. Sanık ve kız arkadaşı B.N.S. burada maytap patlatmaya başladıkları da kaydedilen mütalaada, bundan rahatsızlık duyan müşteki Başak'ın uyarıda bulunduğu aktarıldı. Sanığın kız arkadaşını bırakıp geri geleceğini söyleyerek olay yerinden ayrıldığı ve bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek tıra doğru 'çıkın lan dışarı' diye bağırdığı mütalaada kaydedildi. Görkem Sertaç Göçmen'in yanında getirdiği silah ile havaya 4-5 el ateş ettiği de belirtilen mütalaada, sanığın kastının müştekiyi tehdit etmek ve korkutmak olduğu ifade edildi. Mütalaada Görkem Sertaç Göçmen'in 'silahla tehdit' suçundan cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL