Eski eşinin sosyal medyadan yayın yaptığı kişiye bıçakla saldırdı

Eski eşinin sosyal medyadan yayın yaptığı kişiye bıçakla saldırdı
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Bir kişi, eski eşinin sosyal medyada canlı yayın yaptığı kişiye bıçakla saldırdı. Olay, sosyal medyada büyük yankı buldu. Saldırıya uğrayan kişi, olayı canlı yayında anlatırken, saldırganın eski eşi olduğu iddia edildi. Saldırganın neden böyle bir eylem gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

KAĞITHANE'de, iddiaya göre Bülent B. (34) sokakta karşılaştığı, eski eşi ile birlikte sosyal medyadan canlı yayın yapan Taner A.'ya bıçakla saldırdı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralanırken, kavga anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, 8 Temmuz Salı günü Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Bülent B., eski eşinin sosyal medyadan birlikte canlı yayın yaptığı arkadaşı Taner A. ile sokakta karşılaştı. Bülent B., bıçakla Taner A.'nın üzerine yürüyerek kavga etti. Çevredekiler bu sırada tarafların arasına girmeye çalıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga çevredekilerin müdahalesi ile sona ererken, yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, Bülent B.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan kavga anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde Bülent B.'nin, masada oturan Taner A.'yı gördükten sonra saldırdığı ve çevredekilerin kavgaya müdahale ettiği anlar yer aldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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