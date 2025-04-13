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Eski Eşinin Erkek Arkadaşını Vuran Şahıs Kaçtı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir adam, eski eşinin erkek arkadaşını silahla vurup öldürdü ve olay yerinden kaçtı. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir şahıs, eski eşinin erkek arkadaşını silahla vurarak öldürüp olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 117. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, H.Ç. boşandığı eski eşi P.İ.'nin erkek arkadaşı İ.B.'yi silahla vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İ.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit eti. Şüpheli H.Ç. olay sonrası evi terk ederken, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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