Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eski eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir lokantada eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından Ezine Devlet Hastanesi'ne, oradan da ÇOMÜ Hastanesi'ne sevk edilen kadının hayati tehlikesi sürerken kaçan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale'de tartıştığı eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Famettin U. (60), eski eşi Aysel S.'ye (49) ait lokantaya geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Famettin U., yanında getirdiği bıçakla Aysel S.'yı bıçakladı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesine sevk edilen kadının hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Palau Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selfie çekti

Erdoğan ile selfie çeken devlet başkanı

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın26

Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanıyla ilgili vahim iddia
Oyuncu Yılmaz Bayraktar'a ev sahibinden 6 kat kira talebi! Mahkeme kararını verdi14

Ünlü oyuncu İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyormuş!

Kaymakama saldıran köpek barınaktan kaçırıldı! Sahibi yumrukladı, köpek ısırdı

Kaymakama saldıran köpek kaçırıldı! Sahibi yumrukladı, o ısırdı
Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı von der Leyen'e şikayet etti

Erdoğan'ın karşılamadığı liderden skandal adım! Tansiyon yükseliyor
Yüzlerde aynı acı, aynı keder! Fabrika patlamasında hayatını kaybeden genç mühendise acı veda

Yüzlerde aynı acı, aynı keder! Bu vedaya yürek dayanmaz
Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu

Büyük umutlarla gelmişti! Sonu böyle mi olacaktı?

ABD'de askeri üs yakınlarında gizemli cisim paniği15

Telefon ekranında sinek var sandı, dikkatli bakınca kabusu yaşadı