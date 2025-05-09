Eski Eşini ve Baldızını Öldüren Zanlı İzmir'de Yakalandı
İzmir'in Çiğli ilçesinde 2019 yılında eski eşini ve baldızını tabancayla öldüren Göksel Sağlam, Karşıyaka'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde iki ayrı müebbet hapis cezası bulunan zanlı, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde 6 yıl önce eski eşini ve baldızını tabancayla vurarak öldürme suçundan hakkında iki ayrı müebbet hapis cezası bulunan zanlı, Karşıyaka ilçesinde yakalandı.
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında Çiğli ilçesinde iki kadına yönelik kasten öldürme olayının faili olan Göksel Sağlam'ın (53) izini sürdü. İki ayrı müebbet hapis ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı öğrenilen zanlı, dün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Eski eşini ve baldızını öldürmüştü
Öte yandan zanlının, 19 Haziran 2019 yılında boşandığı eşi Habibe Çevik (42) ve eski baldızı Fatma Akdağ'ı (39), 2 çocuğunun gözü önünde öldürdüğü öğrenildi. - İZMİR