Eski Eşini Rehin Alan Şahıs Teslim Oldu

Güncelleme:
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde eski eşini silahla rehin alan şahıs, 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu. Olay, Pursaklar Kaymakamlığı önünde gerçekleşti ve şahıs gözaltına alındı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde eski eşini silahla rehin alan şahıs, ekiplerin 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, bir şahıs eski eşinin kafasına silah dayayıp, Pursaklar Kaymakamlığı'nın önüne getirdi. Özel bir okulun önünde, boşandığı eşinin kafasına silah dayayan şahıs, Pursaklar Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürünün tüm ikna çabalarına rağmen 2 saat süresince teslim olmadı. Pursaklar Cumhuriyet Savcısının da olay yerine gelmesiyle birlikte iki saatlik ikna çabalarının sonunda, şahıs teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi

Genç kadının yaşadığı korku gözlerinden okundu
