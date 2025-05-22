Eski Eşini Öldüren Mustafa Yıldırım'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Aydın'ın Didim ilçesinde boşandığı eski eşi Sibel Ayğan'ı öldüren Mustafa Yıldırım ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1 Ekim 2024 tarihinde Didim Efeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 1,5 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi Sibel Ayğan, evinden çıktığı esnada eski eşi Mustafa Yıldırım tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından zanlı Mustafa Yıldırım tutuklanmıştı.

Söke 1. Ağır Ceza mahkemesinde görülen ikinci davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Davada mahkeme Sanık Mustafa Yıldırım'a hiç bir indirim uygulamayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kararı değerlendiren Didim Kibele Kadın Derneği yöneticisi Av. Zekiye Baran "Biz bu davanın takipçisiydik. Mahkeme heyeti indirimsiz şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar Sibel Ayğan için adalettir. Bu verilen kararın caydırıcı olacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu. - AYDIN