Haberler

Eski Eşini Öldüren İnfaz Koruma Memuruna Ağırlaştırılmış Hapis İstemi

Eski Eşini Öldüren İnfaz Koruma Memuruna Ağırlaştırılmış Hapis İstemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyon'dan Antalya'ya gelen infaz koruma memuru Abdülkadir Kocaoğlu, eski eşi Ayten Çağıran'ı takip etti ve bıçakla öldürdü. Mahkeme, Kocaoğlu için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep ederken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Afyon'dan Antalya'ya gelip takip ettiği eski eşinin boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan infaz koruma memurunun 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. İlk duruşması görülen sanık, suçlamaları kabul etmeyip tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay, geçtiğimiz yıl 22 Haziran tarihinde Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda yaşandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu, 19 Haziran 2024 tarihinde Antalya'ya gelerek eski eşi Ayten Çağıran'ı takip etmeye başladı. Bir süre sonra eski eşinin karşısına çıkan Kocaoğlu burada onunla konuşmak istedi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Kocaoğlu, yanında taşıdığı bıçakla Çağıran'ın boğazını kesti, ardından çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ekipler gelene kadar Ayten Çağıran'ın başında bekleyen Kocaoğlu polis tarafından gözaltına alındı.

Cinayeti işlediği tespit edilen Abdülkadir Kocaoğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Abdülkadir Kocaoğlu için 'Eski eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenirken, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası görüldü. Sanık, suçlamaları ve iddiaları kabul etmediğini belirtip tahliyesini istedi.

Duruşma savcısı, Abdülkadir Kocaoğlu'nun 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep ederken, mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail uçakları, Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı bombaladı

Gazze'yi kana bulayan İsrail, tehdit ettiği bir ülkeye daha saldırdı
Durum vahim: 16 milyon insanımızı endişelendiren görüntü

Durum vahim: 16 milyon insanımızı endişelendiren görüntü
Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın

Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın
Baronlarla anlaşan komutanlar, PKK'ya para akıttı! İddianamedeki detaylar pes dedirtti

PKK'ya para akıtan komutanlar! İddianamedeki detaylar pes dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları rekor kırdı, mutlu olmayan tek bir kesim var

Altın fiyatları rekor kırdı, mutlu olmayan tek bir kesim var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.