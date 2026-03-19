Eski eşinin yanındaki şahsı öldürdü, eşini yaraladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde eski eşiyle karşılaşan bir kişi, eski eşinin yanındaki arkadaşı bıçaklayarak öldürdü, kendisini savunmaya çalışan kadını ise yaraladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, D.K. (28) isimli kadın, arkadaşı Ali Arı ile birlikte yürüdüğü sırada, kadının eski eşi olduğu belirtilen Levent L. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Şüpheli, yanında bulunan bıçakla Ali Arı ve D.K.'ya saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralanan Ali Arı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan D.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Ali Arı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
