Eski Eşi Tarafından Öldürülen Demet Akarsu'nun Cenazesi Gözyaşları İçinde Toprağa Verildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde aynı evde yaşadığı eski kocası tarafından öldürülen kadın, gözyaşları içinde toprağa verildi. Öte yandan zanlının, çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün sabah erken saatlerde Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demet Akarsu (45) ile eski eşi Halil T. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Halil T. bıçakla eski eşi Demet Akarsu'yu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kadının sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadın, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Demet Akarsu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamanı yitirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Halil T. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Eski kocanın "kasten öldürmekten" suç kaydı çıktı

Eski eşi tarafından öldürülen 45 yaşındaki Demet Akarsu'nun cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Akarsu'nun naaşı, cenaze töreni için Bayraklı ilçesinde bulunan Gümüşpala Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze töreninde Akarsu'nun annesi Suna Polat gözyaşlarına boğulurken kızının tabutu başında ağıtlar yaktı. Törene Akarsu'nun ailesi, yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan ikindi namazının ardından Demet Akarsu'nun cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Demet Akarsu'nun, Halil T. ile 2021 yılında evlendiği, 2 ay önce boşandığı öğrenildi. Zanlı Halil T.'nin, "kasten öldürme, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından suç kaydının bulunduğu belirlendi. - İZMİR