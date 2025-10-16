Haberler

Eski Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler
Haberler
İzmir'in Konak ilçesinde, 27 yaşındaki Gülben Duru, eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Duru, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası şüpheli A.Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde 27 yaşındaki kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi 1262 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülben Duru (27) ile eski eşi A.Ç. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Duru'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Gülben Duru kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.Ç., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
