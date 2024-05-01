Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesindeki bıçaklı bir şahıs, sokakta karşılaştığı eski eşinin kocası ile kavgayı ayırmaya çifti bıçaklayarak yaraladı. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde İskilip ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan Murat Ç. iki yıl önce boşandığı Emine Sungurlu ve eşi Fatih Sungurlu ile sokakta karşılaştı. Murat Ç. ile Sungurlu çifti arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sungurlu çiftinin misafirliğe gittiği öğrenilen Ramazan Balaban ve Şerife Balaban tartışma sesleri üzerine aşağı sokağa ve tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada Murat Ç., elindeki bıçakla Fatih Sungurlu ile Balaban çiftini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fatih Sungurlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Balaban çifti ise ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şerife Balaban, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ramazan Balaban'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Murat Ç. kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Morga kaldırılan vatandaşların yakınları arasında ise hastane bahçesinde gerginlik yaşandı.