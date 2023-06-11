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Eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı Ardal, beşinci kattan düştü

Eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı Ardal, beşinci kattan düştü

3. Sayfa Haberleri

Eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçu Ardal, 5. katta bulunan evinin camlarını sildiği esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır yaralanan Erdal, hastaneye kaldırıldı.

Rize'de eski CHP Kadın Kolları Başkanı ve 14 Mayıs 2023 seçimleri için CHP milletvekili aday adayı olan Nurdan Tavukçu Ardal, Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi üzerinde bulunan Ardal Apartmanı'nın 5. katındaki evinin camlarını sildiği esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ardal'ın düştüğünü gören çevredekiler vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ardal olay yerine gelen sağlık ekipleri taraflıdan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı Ardal 5. kattan düşerek ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rize 3. Sayfa Haberler

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