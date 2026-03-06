FETÖ firarisi Şadan Sakınan'ın ifadesi ortaya çıktı: "Sempati düzeyinde yalnızca görüşmelerim olmuştur"

Ankara'da yakalanarak tutuklanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın ifadesi ortaya çıktı. Sakınan ifadesinde, "Benim sempati düzeyinde yalnızca görüşmelerim olmuştur, örgüt üyesi gibi herhangi bir eylemim olmamıştır" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ yargı yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 10 yıldır gri kategoride aranan ve geçtiğimiz günlerde yakalanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi'ne getirilmişti. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Sakınan, tutuklama talebiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sakınan, ifadesinin ardından akşam saatlerinde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmıştı. Şadan Sakınan'ın ifadesi ortaya çıktı.

"Sempati düzeyinde yalnızca görüşmelerim olmuştur"

Hakimlikteki ifadesinde Sakınan, "Emniyette bu hususta ayrıntılı savunmamı yaptım, aynen tekrar ederim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Benim sempati düzeyinde yalnızca görüşmelerim olmuştur, örgüt üyesi gibi herhangi bir eylemim olmamıştır. 15 Temmuz öncesi dahi diyaloglarımız bu şekildedir. Sadece mesleki ilişki çerçevesinde meslektaşlarımla diyalogları olmuştur" dedi.

"Endişe ve korku sebebiyle ikametimden dışarı çıkmadım"

Sakınan yakalanmasına ilişkin, "Bu dosyayla alakalı evde yakalandım. Bu dosyada 15 Temmuz sonrası kaçak olmamdan dolayı ayrıca örgüt üyeliği söz konusudur. Ben evimdeydim, resmi ikametgahımdaydım, dışarı çıkmadım. Bunun da gerekçeleri vardı. Çünkü 15 Temmuz öncesi yaşadığım hadiselerden dolayı, o dönemden sonra yaşadığım endişe ve korku sebebiyle ikametimden dışarı çıkmadım" iddialarında bulundu.

"Yurtdışına kaçardım"

Süreç içerisinde yargısal ve sivil olarak hiçbir örgüt mensubuyla durumla alakalı görüşmediğini iddia eden Sakınan, "Öyle bir niyetim olsa çoğu insan gibi yurtdışına kaçardım. İrtibat kursaydım giderdim. Ülkemi sevdiğim için gitmeye tenezzül etmedim" dedi.

Sakınan, suçsuz olduğunu savunarak, beraatını talep etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı