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Şahin adli kontrole sevk edildi

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Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında kaçırma olayına karıştığı belirlenen aracın tahsis sahibi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla verdiği ifadenin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasına aracılık ettiği tespit edilen aracın tahsis sahibi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesinin yaklaşık 3,5 saat sürdüğü ve 12 sayfa tuttuğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şahin hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol talebinde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı

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