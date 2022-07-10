Eşiyle alışveriş yapan kadına laf attığı iddia edilen şahsa meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı

Adıyaman'da Atatürk Caddesi Ulucami yakınlarında eşiyle birlikte alışveriş yapan kadının yanından geçen Ahmet C., iddiaya göre kadına laf attı.

KOVALAYIP MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

Durumu fark eden kadının kocası ile vatandaşlar şahsı, Musalla Camisine kadar kovalamaya başladı. Burada şahsı yakalayan vatandaşlar ile kadının kocası şahsa meydan dayağı attı. Bu esnada devriye görevinde bulunan Yunus Polis ekipleri olayı fark edince kavga eden şahıslara müdahale etti.

POLİS VATANDAŞLARIN ELİNDEN ZOR ALDI

Meydan dayağına çekilen şahsı polis ekipleri güçlükle vatandaşların elinden aldı. Polis ekipleri darp neticesi yaralanan şahsı olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi. Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan isimleri öğrenilemeyen karı ve koca, Ahmet C'den şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa