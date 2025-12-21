Haberler

Eşini öldüren şahıs Ağrı'da yakalandı: Kadının cansız bedeni tarlada bulundu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Rukiye Yanar'ın eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlı, yakalandıktan sonra eşinin cansız bedenini Turgutlu'da bir tarlada gösterdi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan Rukiye Yanar'ın eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ağrı'da yakalanan zanlının itirafı üzerine kadının cansız bedeni, Turgutlu ilçesinde bir tarlada bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Saruhanlı ilçesinde yaşayan Rukiye Yanar'dan haber alamayan yakınları durumu emniyet güçlerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Rukiye Yanar'ın eşi A.Y.'nin izini sürmeye başladı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli A.Y'nin Ağrı'da olduğu tespit edildi. Ağrı emniyet birimlerince yakalanarak gözaltına alınan zanlı, yapılan sorgusunda eşini Turgutlu'da öldürdüğünü itiraf etti. Zanlının ifadesinde, Saruhanlı'da başlayan tartışmanın ardından eşini Turgutlu ilçesindeki ova bölgesine götürdüğünü ve burada tabancayla vurarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Zanlının yer göstermesi üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Turgutlu'daki ova bölgesinde arama çalışması başlattı. Yaklaşık bir saat süren hassas çalışmaların ardından, Rukiye Yanar'ın cansız bedenine bir lahana tarlasında ulaşıldı.

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Rukiye Yanar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
