Eşini Öldürüp 9 Ay Küvette Saklayan Kadın, Sahte Kimlikle Yakalandı

Kırıkkale'de eşini tabancayla öldüren ve cesedi 9 ay boyunca banyo küvetinde saklayan Fatma Sungur, Konya'da sahte kimlikle yakalandı. 18 yıl 8 ay hapis cezası olan Sungur'un cezaevinden firar ettiği belirlendi.

KIRIKKALE'de 18 yıl önce eşi Özgür Sungur'u tabancayla öldürüp, evindeki küvette 9 ay bekleten, cezasını çektiği cezaevinden firar eden Fatma Sungur (51), Konya'da sahte kimlikle yakalandı.

Konya'da Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dere Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kadını durdurdu. Kadının gösterdiği başka isim üzerine düzenlenmiş eski tip nüfus cüzdanının sahte olduğunu anlayan polis, parmak izi kontrolü yaptı. Yapılan incelemede kadının Fatma Sungur olduğu tespit edildi. Fatma Sungur'un, 2007 yılı haziran ayında Kırıkkale'de eşi Özgür Sungur'u evinde tabanca ile öldürdüğü, cesedi ise kokmaması için 9 ay boyunca banyodaki küvette naylona sarılı halde sakladığı anlaşıldı. O dönem 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan tutuklanan Fatma Sungur'un, Denizli Çardak Açık Cezaevi'nden bir süre önce kaçtığı belirlendi. Sungur'un, 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'İftira' suçlarından da arandığı ve hakkında toplamda 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Fatma Sungur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

