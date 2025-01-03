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Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı

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ABD'de görev yapan bir deniz piyadesi, eşine ve kızına sürpriz yapmak için erken döndüğü evinde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Eşini başka biriyle uygunsuz bir durumda bulan asker, yaşadığı şok anlarını sosyal medyada paylaştı. Eve giren deniz piyadesi, karşılaştığı kişinin de ordu mensubu olduğunu öğrendi. Çiftin küçük kızının da o sırada evde olması durumu daha da karmaşık hale getirdi.

ABD'de görevli bir deniz piyadesi, eşine ve kızına sürpriz yapmak için erken döndüğü evinde büyük bir şok yaşadı. Üzücü anları cep telefonuyla kaydeden asker, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde eşini başka biriyle uygunsuz bir durumda bulan askerin şaşkınlığı görülüyor. Beklenmedik ziyaretten şaşıran eş, "Burada ne yapıyorsun?" diye sorarken, asker "Sen ne yaptığını sanıyorsun?" diyerek tepki gösteriyor.

Eve giren deniz piyadesi, karşılaştığı kişiye "İsmin ve rütben ne?" diye sorarak onun da ordu mensubu olduğunu anladı. Ardından kişinin derhal evi terk etmesini istedi.

Olayın en üzücü yanı ise çiftin küçük kızının da o sırada evde olmasıydı. Uzmanlar, bu tür olayların çocuklar üzerinde uzun süreli psikolojik etkiler bırakabileceğine dikkat çekiyor.

Olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor.

Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı

Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı

Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErsin Altun:

ohh ne güzel vuruyor verene vurucaksın

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Sonra da...

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