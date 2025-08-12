Eşine hakaret eden koca hem nafaka hem de tazminat ödeyecek

Eşine hakaret eden koca hem nafaka hem de tazminat ödeyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, eşine "Su sığırı", "Su merkebi", "Aptal", "Geri zekalı" gibi hakaretlerde bulunan kocayı boşanma davasında tam kusurlu bularak, kadına 120'şer bin TL maddi ve manevi tazminat ile 4 bin 500 TL yoksulluk nafakası ödenmesi yönündeki yerel mahkemenin kararını onadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan çift arasında boşanma davası açıldı. Daha önceki boşanma talebi reddedilen davacı erkek, ortak hayatın yeniden kurulamadığını ileri sürerek 3 yıl sonra yeniden boşanma talebinde bulundu.

EŞİNE AĞIR HAKARETLERDE BULUNDU

Davalı kadın ise eşinin kendisine "Su sığırı", "Su merkebi", "Aptal", "Geri zekalı" gibi ağır hakaretlerde bulunduğunu ve evden kovduğunu ileri sürerek davanın reddini talep etti. Mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise aylık 10 bin TL tedbir ve yoksulluk nafakası ile toplam 1 milyon TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Eşine hakaret eden koca, boşanma davasında kusurlu bulundu

MAHKEME, ERKEĞİ TAM KUSURLU BULDU

Ereğli Aile Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, davacı erkeği boşanmanın gerçekleşmesinde tam kusurlu buldu. Mahkeme, erkeğin eşine ve ortak çocuğa karşı soğuk ve aşağılayıcı tutumlar sergilediği, hakaret ederek aile birliğinin temelini sarstığı tespitinde bulundu. Tanık ifadelerine göre, ortak çocuk üniversite kaydı için babasıyla gitmek isterken, erkeğin hakaret ederek, "Ben size bakmak zorunda değilim, kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Düşün yakamdan, defolun gidin evden" diyerek tepki gösterdiği, bunun üzerine kadın ve çocuğun ortak konutu terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. Toplum içinde erkeğin kadına "Su sığırı", "Su merkebi", "Aptal", "Geri zekalı" gibi söylemlerde bulunarak davalıyı aşağıladığı da belirtildi.

HEM NAFAKA HEM DE TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, davacı erkeği boşanmanın gerçekleşmesinde tam kusurlu bularak, 4 bin 500 TL yoksulluk nafakası ve kadın yararına 120 bin TL maddi, 120 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Eşine hakaret eden koca, boşanma davasında kusurlu bulundu

YARGITAY KARARI ONADI

Erkeğin karara itirazı üzerine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak istinaf başvurusunu reddetti. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi de temyiz incelemesi sonucunda, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa aykırılık bulunmadığını belirterek kararı onadı. Dairenin kararında, "Karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları, deliller, hukuk kuralları ve yargılama usulü açısından usul ve kanuna uygun olup, davacı erkek vekilinin temyiz itirazları kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı

Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

nerde eşitlik.. madem kadın erkek eşit herkes kendi yoluna .. anlaşamadık boşandık.. erkek niye nafaka ödüyor.. erkekler sosyal hizmetler kurumu mu ..? işinize gelince eşitlik.. çıkarınıza gelince erkeğe ne yasa ne de kanun... madem laik ve demokratik ilkesinden bahsediyorsunuz bu hükmünüz laiklikle ve demokrasiyle bağdaşmıyor.. despot yasası olur Adalet olmaz.. eşler boşandığında herkes kendi yoluna varsa malı alır gider yoksa malı ayrılır biter..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMichael Antoni:

Bu nafaka olayları yüzünden oluyor yüzde 80 kadın katilleri yasalar ömür boyu kadını garantiye alıp adamı esir ediyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat YUNUS:

Kadına serbest

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Erkeklere sesleniyorum; aklınız,vicdanınız ve sağlığınız yerindeyse kesinlikle evlenmeyin. İlle de evlenecekseniz yabancı gelin bulup onun ülkesine gidin. İsterse tanzanyalı olsun.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGAGS:

su merkebi derken sarıoğlanlı38 demek istemiş aslında puhahauahah :D

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir

Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü

Polis memuru beylik silahıyla sokak köpeğini öldürdü
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.