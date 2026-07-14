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Bursa'da göz kıpma cinayeti

Bursa'da göz kıpma cinayeti
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, eşine göz kırptığını iddia ettiği komşusunu tabancayla vurarak öldüren şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde eşine göz kırptığını iddia ettiği komşusunu tabancayla öldüren kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay 12 Temmuz sabaha karşı 04.00 sularında Yenidere Mahallesi Burmalı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yetiş G.(41), bir komşusunun evine gitti. Bir süre sonra aynı adrese gelen S.K. (32) ile arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, S.K. daha önce eşine sözlü tacizde ve göz kırparak uygunsuz davranışlarda bulunduğunu öne sürdüğü Yetiş G.'ye yanında bulunan tabancayı doğrulttu. Yetiş G. banyoya doğru kaçmaya çalışırken arkasından art arda 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yetiş G. yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yetiş G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yetiş G.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Cinayetin ardından kaçan S.K., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu olayda kullanıldığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgusunda daha önce uyuşturucu madde kullanma suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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