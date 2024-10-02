Üye Girişi
Haberler

Eşinden ayrılan genç, asılı halde bulundu

Eşinden ayrılan genç, asılı halde bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşinden ayrıldığı öğrenilen bir kişi, evinde doğalgaz borusuna asılı olarak ölü halde bulundu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşinden ayrıldığı öğrenilen bir kişi, evinde doğalgaz borusuna asılı olarak ölü halde bulundu.

Olay, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Şehit Levent Ağırkaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 32 yaşındaki Enes Ergin, evde kimsenin olmadığı sırada ayakkabı bağcığıyla kendini doğalgaz borusuna astı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yapılan tüm müdahalelere rağmen Enes Ergin'i hayata döndüremedi. Ergin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Derince kocaeli trafik Suç

İsrail Kabinesinden 'İran' kararı

İsrail kabinesi karar verdi! İran bu gece vuruluyor mu?

 ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor

ABD, İran'a büyük darbeyi vurmaya hazırlanıyor

 CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak

CHP liderinden dikkat çeken İmamoğlu çıkışı: Bence onaylanacak
Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.

Bahçeli, bu kez Davutoğlu ile şaşırttı: Size ihtiyaç var
3 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Ekim Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Benfica Atletico Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Benfica Atletico Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lille Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lille Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Afyon elektrik kesintisi! SON DAKİKA! 2 Ekim Afyonkarahisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Michy Batshuayi Fenerbahçe forması mı giydi? Lille Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lille Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kerem Aktürkoğlu Benfica Atletico Madrid gol izle! Benfica Atletico Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Benfica Atletico Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title