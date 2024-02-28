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"Eşim beni öldürecek" dedikten sonra ortadan kaybolan kadından acı haber

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Sakarya'da 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyleyen Leyla Demir'in cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu.

Sakarya'da, eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyledikten sonra kaybolan Leyla Demir'in (56) arama çalışmalarının 16'ncı gününde Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

"EŞİM BENİ ÖLDÜRECEK" DEDİ

Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde oturan Leyla Demir, 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini ihbar etti. Adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir'i bulamadı.

'Eşim öldürecek' dedikten sonra ortadan kaybolan kadından acı haber

ÖNCE BAŞÖRTÜSÜ VE TELEFONU BULUNDU

Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Leyla Demir'in bulunması için 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı. Aramaların ilk gününde kadının başörtüsü ve cep telefonu, evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında bulundu.

EKİPLER 16 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE DE ULAŞTI

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polislerin katıldığı arama çalışmalarının 16'ncı gününde bugün saat 12.30 sıralarında Leyla Demir'in Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Evinden yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta Söğütlü ilçesine bağlı Aktefek köyü mevkisinde bulunan Demir'in cenazesi, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Leyla Demir'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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